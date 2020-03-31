РИАМО - 31 мар. Поликлинику для взрослых и детей ввели в эксплуатацию в микрорайоне «Бутово парк 2» в деревне Дрожжино Ленинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области

Строительство поликлиника вела компания «Пик». Открытие поликлиники запланировано на май этого года.

«Лечебное учреждение рассчитано на 450 посещений в смену: 275 взрослых и 175 детей. В поликлинике созданы все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На территории жилого комплекса уже открыты 3 детских сада для 800 малышей и школа для 825 учеников. Проектом также предусмотрено строительство еще двух детских садов на 515 мест и трех школ для 2 475 учеников», ─ отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Здание четырехэтажное площадью 5 тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи. В детском отделении предусмотрены кабинеты педиатрии, хирургии и функциональной диагностики, во взрослом - кабинеты терапевта, хирурга, стоматолога, рентгеновское отделение с флюорографическим аппаратом, клинико-диагностическая лаборатория и женская консультация.

Вокруг здания обустроили парковку, организовали места для отдыха, посадили растения.