РИАМО - 4 апр. Торговая сеть «Пятёрочка» объявила об ускоренном развитии сервиса доставки на базе магазинов сети в Москве - «Доставка. Пятёрочка», говорится в сообщении пресс-службы сети.

«Чтобы воспользоваться услугой «Доставка. Пятёрочка» необходимо установить одноименное мобильное приложение, оно доступно в AppStore и Google Play. Все цены на продукты в нем точно такие же, как и в магазинах «Пятёрочка», - говорится в сообщении.

Кроме того, на товары действуют все федеральные и региональные акции, проходящие в сети, а также начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Произвести оплату можно только в приложении с помощью банковской карты.

Несмотря на возросший спрос, доставка из «Пятерочки» прямо до двери осуществляется день в день, а логистика непрерывно дорабатывается, чтобы максимально сократить время доставки.

Услуга уже охватывает большинство районов столицы, а также часть районов за МКАД, обеспечивая таким образом возросший спрос на сервис у москвичей на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

Пользователи сервиса доставки - все те, кому нужны сейчас товары, но нет возможности выйти из дома, в том числе пенсионеры и москвичи, находящиеся на самоизоляции. География доступности сервиса постоянно расширяется, и в связи с высокой востребованностью такого формата уже в апреле услуга будет доступна по всей территории Москвы.

В условиях возрастающего спроса на сервисы экспресс-доставки «Доставка. Пятерочка» объявляет о срочном найме сборщиков заказов в магазины «Пятёрочка». Для сотен москвичей это возможность получить работу рядом с домом, официальной трудоустройство и социальный пакет.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции торговая сеть ужесточила требования к дезинфекции помещений своих магазинов и проводит комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей.

Кроме того, все поставщики применяют повышенные меры профилактики на своих производственных площадках: продукция поступает на распределительные центры надежно упакованной и проходит жесткий контроль при приемке. Для водителей, которые развозят товар по магазинам, введены новые правила работы, они позволяют минимизировать их взаимодействие с другими сотрудниками. Среди курьеров доставки налажено регулярное измерение температуры тела и обеспечение дезинфицирующими салфетками.