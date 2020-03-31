РИАМО - 31 мар. Государственные ветеринарные клиники Москвы будут работать по предварительной записи на период режима самоизоляции, при посещении учреждения необходимо соблюдать социальную дистанцию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Горожанам напомнили, что все жители Москвы независимо от возраста должны находится в своих квартирах на самоизоляции. Выходить можно в ближайший продуктовый магазин, аптеку и для получения неотложной медпомощи. Также можно выносить мусор и гулять с домашними животными не далее, чем 100 метров от дома.

«Покинуть квартиру и посетить ветеринарную клинику можно только в случае крайней необходимости после консультации по телефону с ветеринарным специалистом», — отмечается в сообщении.

Городские ветклиники будут работать в режиме предварительной записи. На прием можно записаться через портал mos.ru, а также в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

График работы ветеринарного учреждения нужно будет уточнить в процессе записи к специалисту. Консультации доступны по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

При посещении ветеринарной клиники нужно соблюдать социальное дистанцирование от других людей, которое составляет не менее полутора метра, подчеркивается в материале.

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