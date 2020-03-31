РИАМО - 31 мар. Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альштейн заявил, что абсолютно никто не застрахован от заражения коронавирусом ни при каком способе защиты.

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали Covid-19. На своей странице в Facebook он сообщил, что чувствует себя хорошо, изолировался в своем кабинете и продолжает дистанционно работать.

«Почему бы ему и не заразиться, он все время общается с больными. Это может означать, что костюмы недостаточно надежны. Или человек снимает свой защитный костюм, выходит и заражается вовсе не от этих больных, а от случайных носителей. <…> Никто не застрахован ни при каком способе защиты», – сказал Альштейн в интервью радио Sputnik.

Проценко 24 марта проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что здоровье Путина не вызывает опасений.

На данный момент в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

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Тимур Рубинов

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