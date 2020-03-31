РИАМО - 31 мар. В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха Запрудского парка, работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха Запрудского парка в Коломенском городском округе», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении аукциона на выполнение благоустройства опубликовано в Единой информационной системе закупок.

Зона отдыха включена в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области и бюджета Коломенского городского округа.

Закончить работы планируют в 2020 году.