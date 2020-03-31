РИАМО - 31 мар. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сказал, что поступок рэпера Гуфа (настоящее имя - Алексей Долматов), который спустил свою овчарку на ретривера, лишен здравого смысла, сообщает Nation News.

«Если это делается просто ради развлечения, то таких людей призывать к здравому смыслу бесполезно, если они делают это еще и в прямых эфирах для развлечения подписчиков, то их нужно наказывать. И пытаться вести диалог здесь нет смысла», — сказал Запашный.

Руководитель цирка считает, что в инциденте нужно разобраться. Если это сделано для забавы, то Гуфа нужно привлечь к уголовной ответственности по закону. Запашный считает, что такое поведение – это проявление садизма.

Ранее рэпер Гуф в прямом эфире Instagram выгуливал свою овчарку. Она бросилась на ретривера, но артист не стал останавливать трансляцию. Собака была вся в крови и сбежала со двора вместе с другим псом. Ругался с соседями по участку музыкант тоже в прямом эфире. Пользователи Сети не оценили поступок рэпера и раскритиковали его.