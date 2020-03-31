РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 мар. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова 2 апреля ответит на вопросы жителей в прямом эфире местного телевидения.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности в рамках борьбы с распространением коронавируса, ежемесячные встречи с жителями отменены.

«Но сохранять открытость власти – это главное для нас. Мы поговорим в прямом эфире ТВ «Угреша» уже в этот четверг (2 апреля – ред.)», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что главной темой станет борьба с коронавирусом и готовность властей к нему. Иванова уточнила, что зрители все равно могут задать вопрос на любую тему. Вопросы нужно отправить заранее на почту: vopros-glave@adm-dzer.ru.

Эфир пройдет 2 апреля в 20:20 на телеканале «Угреша».