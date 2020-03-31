РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В образовательных учреждениях городского округа Люберцы началась выдача продуктовых наборов для обучающихся льготной категории, всего планируют выдать свыше 7,6 тысячи наборов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса действует режим самоизоляции для всех жителей. Граждане могут покидать место жительства только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, поездки на работу, обращения за медицинской помощью.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Люберцах производится выдача продуктовых наборов для обучающихся льготной категории. Всего будет вручено 7 614 наборов», - сказал Ружицкий.

Получить их могут родители или законные представители детей на территории образовательного учреждения согласно установленному графику. Подробности о выдаче наборов можно узнать в управлении образованием Люберец по телефону: 8(495)554-40-13.