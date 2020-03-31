РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мар. В подмосковных Котельниках завершили уборку дорог после снегопада, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

За прошедшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков, в Московской области особенно много снега насчитали в Волоколамском и Дмитровском округах - 5 миллиметров.

«Силами МБУ «Спецтранс» работы по уборке дорог начали еще ночью, они продолжались весь день. Несмотря на значительное снижение транспортного потока, на улицах города все дороги приведены в нормативное состояние, тротуары обработаны песком», - говорится в сообщении.