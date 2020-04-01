РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. На территории подмосковной Балашихи введен особый противопожарный режим, сообщается в документе, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

«Установить на территории городского округа Балашиха с 1 апреля 2020 года особый противопожарный режим. Ввести <...> режим повышенной готовности для органов управления и сил Балашихинского городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в тексте документа.

В текущем году противопожарный режим вводится в апреле из-за особенностей погодных условий. Кроме того, будет органичен въезд на территорию лесов и ужесточат штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС Балашихи проводят профилактические рейды по предупреждению лесных пожаров каждые выходные. В случае возникновения признаков возгорания, информацию о них следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.