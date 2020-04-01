РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жители подмосковных Люберец в среду смогут посмотреть видеотрансляцию спектакля «Птицы» в социальных сетях центра культуры и семейного досуга «Томилино», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Приглашаем люберчан присоединиться к социальным сетям центра культуры и семейного досуга «Томилино». Воспользуйтесь возможностью культурно развиваться в режиме онлайн! Ближайшие мероприятия апреля будут посвящены нашим пернатым друзьям. 1 апреля в 12:00 всех желающих ждет видеотрансляция спектакля «Птицы». Автор проекта - руководитель театральной студии «Кира Карина» Наталья Изотова», - говорится в сообщении.

Также в этот же день в 18:00 состоится чтение рассказов «Любимые птицы». А в четверг, 2 апреля, в 11:00 пройдет видеообзор выставки детских рисунков «Мои пернатые друзья», посвященной Дню защиты птиц.

«Следите за анонсами мероприятий в аккаунтах в социальных сетях центра: https://vk.com/centrkultura; https://www.instagram.com/centrkultura/. И подписывайтесь на YouTube-канал ЦКиСД «Томилино»», - заключается в материале.