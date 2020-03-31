РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 мар. На лечении в Климовской городской больнице №2 Подольска находятся восемь человек, заразившихся коронавирусом, четырех человек выписали после лечения, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

По состоянию на 30 марта в инфекционном отделении Климовской горбольницы №2 на лечении находилось 12 человек, у 11 из них было лабораторное подтверждение инфицирования коронавирусом. Заболевших жителей Подольска было 2.

«Информирую подольчан, что на 31 марта в Климовской горбольнице №2 на лечении находятся 8 человек с лабораторным подтверждением инфицирования, в том числе один – из Подольска. Выписаны после проведенного лечения 4 человека, один из них – из Подольска. Не изменилось на сегодня количество находящихся в режиме самоизоляции под медицинским наблюдением – это 183 жителя округа, прибывшие из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран, и 43 человека по контакту с инфицированными», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил всех, кто ответственно соблюдает рекомендованные ограничительные меры и находится в сложившейся обстановке дома. Также Пестов выразил благодарность всем, кто в эти дни продолжает добросовестно трудиться на предприятиях непрерывного производства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта, территориальных подразделениях государственных и правоохранительных органов, учреждениях здравоохранения и социальной защиты, торговых организациях, обеспечивающих жителей продуктами и товарами первой необходимости, органах местного самоуправления, волонтерских отрядах.