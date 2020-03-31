РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско передал продуктовые наборы 30 нуждающимся семьям в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В период карантина Дениско принял решение об оказании помощи одиноким, малоимущим гражданам, инвалидам, одиноким многодетным матерям, участникам Великой Отечественной войны.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации пожилым, инвалидам и многодетным матерям требуются особая забота, внимание и помощь. Тридцать семей получили продуктовые наборы. Коронавирус разоряет мир, но мы верим, что скоро люди одержат победу над этой инфекцией!» - сказал Дениско.

В наборах находятся все необходимые продукты: крупы, масло, сахар, чай, консервы. Каждой семье Дениско привез набор на дом, а также дал рекомендации на время режима самоизоляции и номера телефонов своих помощников, если понадобится помощь.