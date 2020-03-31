РИАМО - 31 мар. В журнале Annals of Oncology рассказывается о новом методе, который может определить у человека 50 типов онкологических заболеваний, сообщает Газета.ru.

С помощью этого теста даже можно узнать, в какой ткани находится опухоль до появления симптомов.

«Различные опухоли высвобождают в кровоток так называемые внеклеточные ДНК (cfDNA), и задача теста – отделить их ДНК от здоровых клеток. Новый тест оценивает аномальное метилирование в молекулах ДНК, что позволяет определить ее принадлежность к опухоли и локализовать ее в организме», — отмечается в материале.

Анализ может использоваться в национальных скрининговых программах, потому что частота ложно-положительных результатов этого метода насчитывает лишь 0,7%.

На основе крупнейшей мировой базы данных о метилировании ДНК исследователи смогли определять рак с помощью машинного обучения. Такой тест смог определить 12 основных типов рака: рак мочевого пузыря, кишечника, пищевода, желудка, яичника, поджелудочной железы и других. От них умирают 63% людей в США.