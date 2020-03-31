РИАМО - 31 мар. Три высокотемпературных факела на полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» в подмосковном Серпухове обеспечат рекордную для России мощность утилизации свалочного газа, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«Мощность нового факела составляет 2,5 тысячи кубических метров свалочного газа в час. После наладки всех трех факелов на полигоне «Лесная» будет сконцентрирована рекордная для России мощность утилизации свалочного газа, равная 6,5 тысячам кубометров», - сказала Купецкая.

Она отметила, что ввод в эксплуатацию третьего высокотемпературного факела значительно стабилизировал экологическую ситуацию на полигоне. Факельная установка минимизирует выбросы и существенно снижает распространение неприятного запаха.

По словам Купецкой, более 90 тысяч квадратных метров территории на откосах полигона укрыли полимерной шторой для предотвращения выхода свалочного газа. Постоянно завозится грунт для пересыпки тела полигона, дополнительно укрыты очистные сооружения для фильтрата. Все эти работы являются первым этапом рекультивации объекта.

Кроме того, объявлена закупка оборудования по инструментальному контролю предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны полигона.

«В значительной степени на снижение социальной напряженности повлияло обращение к жителям губернатора Московской области Андрея Воробьева, подчеркнувшего, что в 2020 году полигон «Лесная» завершит свою работу. Также по поручению главы региона отменена плата за вывоз ТБО для ряда населенных пунктов городского округа Серпухов», - заключила Купецкая.