РИАМО - 31 мар. В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева МособлЕИРЦ прекращает начислять жителям Подмосковья взносы на капитальный ремонт за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы информационно-расчетного центра.

«Задолженность собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на капитальный ремонт, образованная до 1 апреля 2020 года, подлежит оплате», - отмечается в сообщении.

Решение о возобновлении начислений после 30 июня будет принято исходя из распорядительных документов губернатора. О порядке начисления взносов на капремонт с 1 июля жителям сообщат дополнительно.

Ранее Воробьев принял решение о введении трехмесячного моратория на взимание платы за капремонт общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья. Губернатор пояснил, что в непростое время волатильности на финансовых рынках и распространения коронавирусной инфекции лучше, чтобы эти деньги оставались в семьях.

В Московской области реализуется самая масштабная программа капремонта в России, в нее включено свыше 44 тысяч домов. В 2020 году в программу вошли 1630 подмосковных домов, ее реализация улучшит жилищные условия более 110 тысяч семей.