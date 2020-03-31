РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жители подмосковного Подольска смогут привить своих животных от бешенства 28 апреля с 15:00 до 16:00, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В целях стабилизации эпизоотической обстановки по бешенству животных, а также профилактики бешенства среди людей в мае-июне текущего года в Подмосковье будет проводиться ежегодный месячник по профилактике бешенства.

«В ходе проведения месячника будет организована работа выездных бригад ветеринарных специалистов для проведения вакцинации животных против бешенства. Противоэпизоотические мероприятия будут проведены на территории городского округа Подольск 28 апреля с 15:00 до 16:00 по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №9А», - говорится в сообщении.