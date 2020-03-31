РИАМО - 31 мар. В Мосгордуму внесли на рассмотрение законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции, он коснется граждан, должностных и юридических лиц, соответствующий документ опубликован в электронной базе столичного парламента.

Проект закона внес председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Законопроектом предлагается дополнить закон Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» новой статьей.

«Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — говорится в документе.

Для граждан за несоблюдение требований предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей или в размере 5 тысяч рублей за повторное нарушение. Также штраф в 5 тысяч рублей предусмотрен для граждан, если нарушение режима произошло с использованием транспорта.

Для должностных и юридических лиц повторное нарушение режима карантина обойдется от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч рублей соответственно.

Ранее председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что внеочередное заседание Московской городской думы пройдет 1 апреля, оно будет посвящено законопроекту об установлении ответственности за нарушение жителями режима самоизоляции. Заседание пройдет в обычном, а не дистанционном формате, в ходе которого будут выполняться все необходимые меры санитарного контроля.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

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