РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. Народный молодежный театр «Домой» городского округа Мытищи показывает спектакли в онлайн-формате по воскресеньям, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Уважаемые зрители! У нас замечательная новость! Мы создали свой YouTube-канал, на котором вы можете смотреть наши спектакли. Новый спектакль будет появляться каждое воскресенье в 18:00! Спектакль «С вечера до полудня» уже там, не пропустите!» - говорится в сообщении.

Народный молодежный театр «Домой» существует в городском округе Мытищи с 2008 года. Театр базируется в ДК «Подмосковье» в поселке Пироговский, его руководителем является Юлия Лозован. Театр каждый год участвует в московских и всероссийских фестивалях.