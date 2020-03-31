РИАМО - 31 мар. Жители подмосковного Реутова на фоне пандемии коронавируса соблюдают режим самоизоляции и не выходят на улицы города, следуя рекомендациям местных служб, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Улицы Реутова практически опустели. Для посещения закрыты все городские парки и скверы, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, бассейны, сауны, салоны красоты, кафе и непродовольственные магазины. Большинство жителей остаются дома, соблюдая изоляцию», - говорится в сообщении.

С 30 марта в Реутове, как и по всей Московской области, в сложившихся эпидемиологических условиях начал действовать режим самоизоляции, о котором объявил губернатор Андрей Воробьев.

«О введении на территории региона особого режима жителей Реутова своевременно оповещают местные средства массовой информации, администрация городского округа посредством информирования через социальные сети, управляющие компании путем расклеивания листовок на подъездах жилых домов, экстренные службы периодически проводят звуковые трансляции информационных сообщений на улицах», - отмечается в материале.

Ранее глава муниципалитета Станислав Каторов призвал всех жителей соблюдать домашний режим, сократить контакты с другими людьми и без острой необходимости не покидать квартиры.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

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