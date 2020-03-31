Как получить ипотечные каникулы в связи с пандемией коронавируса

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Ипотечные каникулы предоставляются в следующих случаях:

- заемщик лишился работы (для подтверждения этого факта нужно быть официально зарегистрированным в службе занятости населения), получил нетрудоспособность на срок более двух месяцев или инвалидность;

- в семье уменьшилось число трудоспособных членов семьи или увеличилось число иждивенцев;

- есть иные причины, приведшие к уменьшению дохода более чем на 30%.

Кроме того, существуют и другие требования:

- ипотечный долг не должен превышать 15 миллионов рублей;

- ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика;

- до этого по данной задолженности еще не применялись ипотечные каникулы.

Регулирует вопросы ипотечных каникул статья 4.2 Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ.

По словам финансового консультанта, управляющего российским филиалом сервиса сравнения финансовых предложений Financer.com Давида Шарковского, уже несколько крупных банков (Сбербанк, «Альфа-банк» и другие) подтвердили готовность одобрить ипотечные каникулы заемщикам, чье финансовое состояние пострадало из-за коронавируса, если доход снизится более чем на 30%. Однако это уже было прописано в законе, поэтому, хотя пандемию и упомянули в этой связи, никаких законодательных нововведений тут нет. Также Центробанк выпустил рекомендацию о реструктуризации долгов заемщиков, у которых был выявлен коронавирус. Это касается и ипотечных кредитов. Однако это только рекомендация. Скорее всего, банки будут ориентироваться именно на изменения дохода, полагает Шарковский. Впрочем, несложно предугадать, что у заболевших с доходами действительно будут серьезные проблемы – просто потому, что они не смогут работать в период болезни, рассуждает эксперт.

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