Как получить ипотечные каникулы в связи с пандемией коронавируса

Кто может оформить ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы предоставляются в следующих случаях:
- заемщик лишился работы (для подтверждения этого факта нужно быть официально зарегистрированным в службе занятости населения), получил нетрудоспособность на срок более двух месяцев или инвалидность;
- в семье уменьшилось число трудоспособных членов семьи или увеличилось число иждивенцев;
- есть иные причины, приведшие к уменьшению дохода более чем на 30%.
Кроме того, существуют и другие требования:
- ипотечный долг не должен превышать 15 миллионов рублей;
- ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика;
- до этого по данной задолженности еще не применялись ипотечные каникулы.
Регулирует вопросы ипотечных каникул статья 4.2 Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ.
По словам финансового консультанта, управляющего российским филиалом сервиса сравнения финансовых предложений Financer.com Давида Шарковского, уже несколько крупных банков (Сбербанк, «Альфа-банк» и другие) подтвердили готовность одобрить ипотечные каникулы заемщикам, чье финансовое состояние пострадало из-за коронавируса, если доход снизится более чем на 30%. Однако это уже было прописано в законе, поэтому, хотя пандемию и упомянули в этой связи, никаких законодательных нововведений тут нет. Также Центробанк выпустил рекомендацию о реструктуризации долгов заемщиков, у которых был выявлен коронавирус. Это касается и ипотечных кредитов. Однако это только рекомендация. Скорее всего, банки будут ориентироваться именно на изменения дохода, полагает Шарковский. Впрочем, несложно предугадать, что у заболевших с доходами действительно будут серьезные проблемы – просто потому, что они не смогут работать в период болезни, рассуждает эксперт.
Суть и длительность ипотечных каникул
Суть ипотечных каникул в том, что банк на это время ослабляет финансовую нагрузку на заемщика. Способы могут быть разными: отсрочка платежа, при которой заемщик временно ничего не будет платить, выплата только процентов, сокращение сумм выплат на определенный процент (в зависимости от договоренности с кредитной организацией).
Каждый банк принимает решение индивидуально. Так, представители Сбербанка уже заявили, что в связи с коронавирусом будет предоставляться именно отсрочка, но пока нет уверенности, что это станет общей банковской практикой.
Ипотечные каникулы могут длиться до полугода, а минимального срока не установлено: заемщик может прервать ипотечные каникулы, когда захочет. Но нужно понимать, что оставшийся срок позже применить не получится.
По словам Павла Кокорева, ведущего юриста «Европейской юридической службы», скорее всего, если санитарно-эпидемиологическая ситуация изменится в лучшую сторону, то в последующем заемщик не сможет повторно воспользоваться кредитными каникулами. Если же ситуация не изменится или ухудшится, возможно, будут приняты дополнительные меры, чтобы можно было получить отсрочку на срок, больший установленного законом.
Документы для оформления
Комплект документов может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Например, если увеличилось число иждивенцев, нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка, если человек заболел коронавирусом – соответствующую медицинскую справку.
Также потребуются: паспорт, выписка из ЕГРН на ипотечное жилье, сам ипотечный договор, могут попросить письменное согласие залогодателя (если залогодатель отличается от заемщика или созаемщиков).
Точный список лучше всего узнать, заглянув на официальный сайт банка или позвонив туда.
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Порядок взаимодействия с банком
По мнению Шарковского, в связи с введением режима самоизоляции в Московском регионе (крупнейшем по объемам кредитования) наверняка дистанционный режим оформления заявок на ипотечные каникулы в конечном итоге введут все банки – и довольно быстро. Например, Сбербанк уже объявил о том, что это можно сделать онлайн.
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Сроки рассмотрения заявлений
Формально каникулы должны одобрить в течение 10 дней, а если ответа из банка не поступает, то каникулы наступают автоматически. На практике сроки могут оказаться больше. Например, в ситуации, когда банк через два дня послал запрос на дополнительные документы и вы их отправили, может наступать новый отсчет.
Однако в текущей ситуации сроки могут затянуться еще и в связи с большим числом обращений граждан в банки из-за распространения коронавируса и ухудшения экономической ситуации, возможных увольнений и сокращений, подчеркивает финансовый эксперт.
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Влияние налоговых каникул
Ипотечные каникулы никак не влияют на кредитную историю, никаких дополнительных записей в ней не появляется, если человек не нарушает договоренности и исправно платит. Не влияют они и на процентную ставку или иные условия: после завершения каникул заемщик просто продолжает гасить кредит, как гасил до этого.
Что будет, если нарушить схему платежей
Если внести сумму больше одобренной банком на ипотечных каникулах, исход будет зависеть от того, как банк взимает платежи со счета – нужно уточнять это у сотрудника. Например, если взимается строго оговоренная сумма, на счету сохранят остаток, который пойдет на погашение долга в следующем месяце. А могут зачислить и всю сумму в счет текущего месяца, и тогда следующий придется опять оплачивать согласно договоренностям. Однако лучше всего уточнить у сотрудников банка, что будет, если заплатить всю сумму, будучи на каникулах.
Если банк постановил, что в период каникул нужно выплачивать только проценты, меньше установленной суммы без последствий заплатить не получится. Вот это уже может негативно отразиться на кредитной истории. Поэтому если нет никакой возможности вносить платежи или вы сомневаетесь в стабильности своей финансовой ситуации, лучше попробовать сразу договориться об отсрочке.
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Невозможность платить
По мнению Давида Шарковского, текущая ситуация – форс-мажорная, и пока фактически невозможно предсказать действия банков. Если в условиях пандемии невозможность оплачивать долг станет массовой, банкам придется пойти навстречу заемщикам. Скорее всего, будет предложена реструктуризация долга.
Рекомендация эксперта
«Россия сейчас находится в уникальной ситуации, которой никогда раньше не было – пандемия в комбинации с падением рубля, и делать прогнозы очень сложно», – говорит Давид Шарковский. По его словам, многие бизнес-сферы испытывают трудности. Если эпидемия действительно пойдет на спад в мае, можно ожидать, что сильного ухудшения ситуации не будет.
Но если все пойдет по пессимистичному сценарию и эпидемия продлится до осени, скорее всего, государству придется вводить поддерживающие меры, иначе ипотечная сфера захлебнется в долгах.
«Главное сейчас – постоянно мониторить изменения. Новости по поводу ипотечных кредитов и пандемии выходят по несколько раз в день. Важно и максимально рационализировать расходы. Если с доходами и работой пока все в порядке, стоит по возможности начать откладывать – подушка безопасности может понадобиться в любой момент», – советует эксперт.
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