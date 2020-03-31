РИАМО - 31 мар. Скончавшегося после тяжелой болезни драматурга Леонида Зорина похоронят 3 апреля, при этом похороны будут закрытыми, сообщает «Интерфакс».

Сын известного драматурга — литературовед и историк Андрей Зорин — не стал уточнять подробности.

«Похороны будут в закрытом режиме, место прощания и время я не могу раскрыть», - сказал Зорин.

Леонид Зорин скончался на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

Зорин — известный писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист. Из-под его пера вышли пьесы «Откровенный разговор», «Гости», «Чужой паспорт», «Светлый май», «Цитата», «Союз одиноких сердец» и другие. Один из самых популярных в СССР и России фильмов по пьесе Зорина — «Покровские ворота».