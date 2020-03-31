РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Инфекционную больницу для больных коронавирусом в подмосковном Подольске планируют открыть 5 апреля, в настоящее время на объекте работают 310 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Продолжается перепрофилирование подмосковных поликлиник и больниц под инфекционные отделения. Инфекционное отделение на 160 мест появится на базе детской областной больницы в Подольске.

«На объекте 310 человек, работы ведутся в три смены. Плановый срок завершения работ - 5 апреля», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, продолжается внутренняя отделка помещений, облицовка плиткой. На всех этажах выполнен монтаж коробов вентиляции, ведется устройство системы подачи медицинских газов.