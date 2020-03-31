РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. Двадцать нарушений природоохранного законодательства выявили в национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров», на территории нацпарка в городском округе Мытищи зафиксировали 4 нарушения, сообщается на сайте администрации горокруга.

В «Лосином острове» приняли меры по усилению охраны территории парка с целью ограничения потока посетителей в соответствии со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и предотвращения несанкционированных заездов транспорта. В минувшие выходные рейды по соблюдению природоохранного законодательства прошли в наиболее уязвимых лесопарковых зонах, расположенных рядом с жилыми районами Москвы и области.

«В Мытищах составили 2 протокола по факту заезда автомобилей на территорию национального парка и 2 протокола за установку мангалов. В Яузском лесопарке в Москве выписали штрафы для 6 групп нарушителей, а в Лосиноостровском лесопарке составили 2 протокола за организацию пикников. В Алексеевском лесопарке Подмосковья зафиксировали 3 въезда на территорию парка, 5 случаев установки мангалов», – говорится в сообщении.

На территории всех шести лесопарков установили шлагбаумы и ограждения. Инспекторы нацпарка составили 20 протоколов, 15 из них – за разведение открытого огня и 5 – за несанкционированный заезд автотранспорта. В рейдовых мероприятиях, которые проводились силами оперативно-патрульной службы «Лосиного острова», приняли участие 5 экипажей – это 10 инспекторов.

«Благодарим активных граждан, которые оперативно сообщали на горячую линию национального парка о выявленных ими группах нарушителей. Такие группы насчитывают до 15 человек, зачастую вместе со взрослыми отдыхают и дети. Многие, увидев инспекторов в парке, покидают место нарушения, но могут и вернуться. Здесь необходим именно общественный контроль, надеемся, что граждане с активной позицией продолжат не только сообщать о нарушениях, но и примут участие в разъяснительной работе с населением», – сказал директор национального парка Рустам Якубов.



За разжигание костров и использование мангалов вне специально оборудованных пикниковых точек для физических лиц предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Оштрафовать могут также за поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. На территории национального парка действуют 6 специально оборудованных мест для пикников в экологических центрах. В настоящее время они закрыты из-за эпидемиологической обстановки.