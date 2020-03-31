РИАМО - 31 мар. Дачный сезон в России открыт, несмотря на угрозу распространения коронавируса, некоторые отправляются на дачи с целью переждать пандемию, но нужно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не навредить здоровью, работая на даче, сообщает aif.ru.

Работы на дачном участке являются одной из самых частых причин болей в спине и шее. При этом многие россияне едут на дачи не просто отдыхать, а активно работать.

«К сожалению, вся работа в огороде связана с риском развития боли в шее и спине. Особенно это относится к подъему тяжестей, длительному пребыванию в неудобных статических положениях (например, согнувшись пополам и вниз головой), наклонах туловища. Чем больше и длительнее нагрузки, тем выше вероятность осложнений», - рассказал руководитель кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета профессор Владимир Парфенов.

Он отметил, что случаи, когда люди зарабатывают проблемы со здоровьем, работая на дачах, нередки. Иногда человек пытается сделать невозможное за один день, надрывается и оказывается на больничной койки.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно быть осторожными при подъеме тяжестей, избегать длительного пребывания в неудобных позах. Для подъема тяжестей нужно использовать специальные техники, не сгибать спину.

«Целесообразна небольшая разминка (3-5 минут) перед началом деятельности, она снижает риск обострений», - заметил Парфенов.