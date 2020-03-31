РИАМО - 31 мар. В столице не предвидится снижения темпов строительства в метрополитене, в активной проходке метро задействовано рекордное количество проходческих щитов на различных площадках, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня в активной проходке метро в Москве задействовано 23 проходческих щита на различных площадках, это рекордное число работающих одновременно машин», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев напомнил о непростой экономической ситуации и о комплексе мер по недопущению распространения коронавируса. В Москве фактические темпы строительства метро опережают плановые и снижаться в ближайшее время не будут, несмотря на сложности.

«Строительство самого большого в мире подземного кольца протяженностью около 70 километров – это главный проект столичного метростроения. Уже сегодня по ряду участков проходка тоннелей ведется с опережением графика», – добавил заммэра.

Бочкарев привел в пример участки между станциями «Кунцевская» и «Давыдково», «Зюзино» и «Воронцовская», «Университет Дружбы народов» и «Улица Новаторов» и ряд других.

«На сегодня построено более 70% тоннелей Большого кольца. Сейчас для пассажиров открыты несколько участков, а в целом движение по кольцу планируется запустить в 2022-2023 году», – заключил глава Стройкомплекса.

Ранее Бочкарев сообщал, что до конца года в Москве планируют завершить строительные работы еще на трех станциях – «Карамышевской», «Улице Народного ополчения» и «Электрозаводской» Большой кольцевой линии подземки.