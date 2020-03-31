РИАМО - 31 мар. В Москве в рамках программы реновации демонтировали 21 дом по технологии «умного сноса», на месте снесенного жилья возведут современные дома, а также создадут зоны отдыха и детские площадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«На месте снесенных домов предусмотрено строительство современных домов по реновации, а также благоустройство территорий, создание детских площадок и зон отдыха <…> В настоящее время идет переселение более 120 домов», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что по технологии «умного сноса» с момента старта программы реновации в Москве демонтировали 21 дом. По итогам демонтажа, в столице полностью расселили жителей снесенных домов.

По словам Загрутдинова, больше всего пятиэтажек снесено в районе Южное Бутово – шесть зданий, а также в Можайском и Бабушкинском районах – по четыре жилых дома. Три дома демонтировали в Академическом районе, по два дома – в районах Хорошево-Мневники и Северное Измайлово.

Технология «умного сноса» включает в себя несколько этапов. На первом этапе внутри здания сносят отдельные элементы с разделением их по группам. Далее при помощи спецтехники разбирают конструкции здания. Благодаря «умному сносу» процесс демонтажа становится более щадящим для окружающей среды и позволяет сохранить максимальное число деревьев.

В столичную программу реновации вошло 5174 дома. Она стартовала в 2017 году, новое жилье получит около 1 миллиона человек.