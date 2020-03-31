РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 мар. В двухэтажной теплице на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково подмосковного Подольска началось цветение около 10 видов ферокактусов, сообщил куратор кактусной коллекции, выпускник биологического факультета МГУ, дипломированный зоолог и ботаник Дмитрий Демин.

«В настоящее время у нас в коллекции цветет не менее 10 видов ферокактусов. Не самые хорошие растения для любительских коллекций из-за размеров и цветения в зрелом возрасте. Тем не менее, есть несколько видов, которые начинают цвести в достаточно раннем возрасте и при небольших размерах 6-7 сантиметров в диаметре. Это и форди, и виридесценс, и макродискус. Ferocactus macrodiscus у нас представлен несколькими экземплярами. Цветки от бело-розовых до интенсивно розовых», – написал Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теплица, в которой Демин выращивает редкие растения, находится на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска. Ранее там зацвел позже срока стенокактус.

«Сынковская объединенная кактусная коллекция» сложилась в сентябре 2013 года на базе трех собраний кактусов – ботаника Демина, хозяина ОАО «ПТС» Сергея Барбулева и Виталия Кулакова из Волгограда. В настоящее время коллекция развивается как единое целое и насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Данная коллекция входит в тройку самых крупных коллекций кактусов и суккулентных растений России. Ее размер соизмерим с коллекциями Главного ботанического сада РАН в Москве и Ботанического сада БИН РАН в Санкт-Петербурге. По представительности ряда таксонов, в том числе редких и малоизвестных, она превосходит многие российские и зарубежные коллекции.