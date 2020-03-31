РИАМО - 31 мар. Внеочередное заседание Московской городской думы пройдет 1 апреля, оно будет посвящено законопроекту об установлении ответственности за нарушение жителями режима самоизоляции, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«В повестке заседания два вопроса. Сначала рассмотрим законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции. Речь идет о внесении изменений в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и столичный Кодекс об административных правонарушениях», - сказал Шапошников.

Он добавил, что также депутаты рассмотрят проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы, касающиеся организации проведения заседаний столичного парламента в режиме видеоконференций.

Шапошников уточнил, что заседание пройдет в обычном, а не дистанционном формате, в ходе которого будут выполняться все необходимые меры санитарного контроля.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

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