РИАМО - 31 мар. В Московском метрополитене на новой Некрасовской линии запланировали построить транспортно-пересадочные узлы «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная» и «Рязанская», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На базе шести станций Некрасовской линии метро создаются транспортно-пересадочные узлы. Строительство ТПУ ведется поэтапно, часть объектов уже построено», – сказал руководитель департамента строительств города Рафик Загрутдинов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта открыл движение по второму участку Некрасовской линии метрополитена от станции «Косино» до «Нижегородской». На базе станции «Нижегородская» был построен транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

«Рязанская» входит в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов. Рядом с «Нижегородской» находятся станция МЦК, строящаяся Большая кольцевая линия метро, платформа Горьковского направления железной дороги, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект.

«Пересадки между четырьмя видами транспорта (метро, МЦК, МЖД и наземный транспорт) станут комфортными для пассажиров», – подчеркнул Загрутдинов.