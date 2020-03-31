РИАМО - 31 мар. Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном введут в эксплуатацию в подмосковном Серпухове в третьем квартале 2020 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«В третьем квартале 2020 года введут в эксплуатацию ФОК. В новом здании предусмотрены 25-метровый бассейн с шестью дорожками, кабинет врача, раздевалки с душевыми, пункт проката инвентаря, кафетерий, вестибюль, а также технические и административные помещения. Пропускная способность нового спортивного сооружения составит до 64 человек в смену», - сказала Купецкая.

По ее словам, ежедневно на стройплощадке ФОКа задействовано около 20 человек и две единицы техники. Сейчас рабочие занимаются возведением стен и перегородок, балок и колонн.

Купецкая добавила, что во дворце спорта «Надежда» планируется провести капитальный ремонт. В ближайшее время в здании модернизируют водосточную систему и отремонтируют отмостки, на территории дворца спорта установят новую контейнерную площадку.

«Приведут в порядок и тренажерный зал. Здесь сделают перетяжку дерматинового покрытия тренажеров, заменят жалюзи на окнах. Кроме того, подрядчик рассматривает возможность установки дополнительного освещения на футбольном поле. Все работы проведут за счет средств местного бюджета», - отметила глава округа.

Также в Серпухове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Здесь возведут двухэтажный административно-бытовой корпус с трибунами на 2,5 тысячи мест, помещениями для судей и игроков, а также медблоком. На стадионе обустроят футбольное поле с подогревом и синтетическим травяным покрытием, площадки для пляжного волейбола, игр в баскетбол и волейбол, легкоатлетические беговые дорожки, сектор для прыжков в длину.

«Проект предполагает установку мачт освещения. Подрядчики обновят звуковое оборудование, установят большое информационное табло. Появится дополнительное озеленение, будут обустроены места отдыха и разбиты клумбы. Для автовладельцев и велосипедистов предусмотрены парковки», - заключила Купецкая.