РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жители Подольска смогут принять участие в новом челлендже и рассказать о жизни в самоизоляции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске запускается челлендж #лучшедома! Все желающие могут записать короткие видео (до 1 минуты), выложить эти ролики в любую соцсеть и отметить @podolskadm. Самые интересные администрация округа будет размещать на своих ресурсах. В ролике можно рассказать, как проходит время в самоизоляции, чем можно заниматься, а также подбодрить себя и подписчиков», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье с 30 марта вступили в силу дополнительные ограничивающие меры, которые должны сдержать стремительное распространение коронавируса. В частности, жителей призвали к самоизоляции и запретили выходить без особых причин на улицу.