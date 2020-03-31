РИАМО - 31 мар. Жительница Ивантеевки на допросе частично признала вину в убийстве мужа, ей предъявлено обвинение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
По данным ГУ МВД России по Подмосковью, 29 марта в 12:10 на улице Бережок, дом 10 городского округа Ивантеевка обнаружили труп мужчины 1977 года рождения с колото-резаными ранениями.
«Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 46-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего мужа», — отмечается в материале.
В квартире в Ивантеевке по улице Бережок подозреваемая в ссоре ударила мужа ножом в живот и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
В отношении супруги в ближайшее время изберут меру пресечения.
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