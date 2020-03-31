РИАМО - 31 мар. Жительница Ивантеевки на допросе частично признала вину в убийстве мужа, ей предъявлено обвинение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным ГУ МВД России по Подмосковью, 29 марта в 12:10 на улице Бережок, дом 10 городского округа Ивантеевка обнаружили труп мужчины 1977 года рождения с колото-резаными ранениями.

«Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 46-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего мужа», — отмечается в материале.

В квартире в Ивантеевке по улице Бережок подозреваемая в ссоре ударила мужа ножом в живот и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В отношении супруги в ближайшее время изберут меру пресечения.