РИАМО - 31 мар. У столичного жителя со счета в банке пропало три миллиона рублей, мошенник выманил реквизиты карты обманным путем по телефону, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Установлено, что 30 марта 2020 года в 13:00 потерпевшему позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности. Обманным путем завладел реквизитам его банковской карты после чего со счета были сняты деньги в сумме трех миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту кражи в настоящий момент проводится проверка.