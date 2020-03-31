РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В связи со снегопадом подрядные организации Люберец ведут работу по уборке дорог и тротуаров в усиленном режиме, для обработки дорожной сети использовано 164 тонны песко-соляной смеси и 10 тонн реагентов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«220 километров дорог и 68 километров тротуаров в округе обработано противогололедными материалами. В работах задействовано 94 дорожных рабочих и 19 единиц специализированной техники», - пояснил Ружицкий.

Также сотрудники подрядных организаций с вечера 30 марта очищают от снега пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.