РИАМО – 31 мар. Академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико предсказал спад активности коронавирусной инфекции к началу мая, сообщает «Интерфакс».

Специалист подчеркнул, что коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций. Болезнь также характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — сказал Бирко.

Он обратил внимание на то, что в России увеличение числа больных коронавирусом не идет в геометрической прогрессии. По его мнению, количество заболевших может увеличиваться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования.

Врач напомнил, что коронавирус по-прежнему несет серьезную опасность только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунитет. Более чем у 80% заболевших болезнь проходит в легкой форме.

На данный момент на территории России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Данная мера призвана остановить распространение патогена.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусной инфекцией

- Телефонные номера пациентов с коронавирусом будут передавать властям.

- О нарушении карантина будут предупреждать по СМС. Данная мера будет действовать с 3 апреля.



- Проведение свадебных церемоний в ЗАГС временно запретили. Решение приятно правительством РФ.

- Соблюдение карантина в Москве проконтролируют с помощью мобильных операторов.

- В России ограничили число возвращающихся из‑за рубежа граждан. Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.



- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.

- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.

- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.