РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» отметил на минувшей неделе увеличение количества мусора в частном секторе подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы сотрудники регионального оператора по вывозу мусора «ЭкоЛайн-Воскресенск» отметили изменения соотношения потоков – их стало больше, особенно в ИЖС, куда приехали дачники и владельцы загородных домов, и значительно меньше у коммерческих компаний. К примеру, с нескольких контейнерных площадок в поселке Малаховка 29 марта отходы вывозили в усиленном формате – три раза в день», – говорится в сообщении.

Если рост объема отходов продолжится, «ЭкоЛайн-Воскресенск» перейдет в круглосуточный режим работы и выведет на маршруты дополнительные единицы техники. Возможность круглосуточно вывозить отходы в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации утвердило министерство ЖКХ Московской области.

Автопарк компании ежедневно обрабатывают антисептическим раствором, мусоровозы моют не только снаружи, но и приемную камеру, куда загружают отходы, а также кабину водителя. Контейнеры и бункеры обеззараживают согласно графику.