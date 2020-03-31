РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Переполненную контейнерную площадку в деревне Путилково подмосковного Красногорска очистили от мусора по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома №19 по улице Сходненской в деревне Путилково не вывозят вовремя мусор. На прикрепленном к сообщению фото видны навалы мусора возле контейнеров.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение и сообщает - по указанному адресу по состоянию на 31 марта вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор компании Иван Козлов.

Пользователь отметил проблему как успешно решенную.