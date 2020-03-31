РИАМО - 31 мар. В СК закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Чехову Александра Мазепы, которого обвиняют в получении взятки с вымогательством, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Мазепа вымогал у своего знакомого 100 тысяч рублей, угрожая уголовной ответственностью. Деньги он требовал за неприобщение видеозаписи с камер наблюдения к доследственной проверке, которую он проводил.

«В ходе следствия Мазепа не признал свою вину. В отношении него по ходатайству следствия выбрана мера пресечения наказания в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Таким образом, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру России.