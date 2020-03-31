РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 мар. Сотрудники администрации Подольска в ходе рейда в микрорайоне Климовск отметили, что железнодорожную станцию Гривно дезинфицируют от вируса, но мостовой переход не чистят и не посыпают песко-соляной смесью, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального управления Климовска проверили, как дезинфицируют закрепленную территорию к железнодорожной станции Гривно и содержат мостовой переход через железнодорожные пути.

«Дезинфекция кассовых аппаратов, ручек, поручней, терминалов по продаже билетов проводится. Мостовой переход очистили, но не обработали песко-соляной смесью, на это было указано начальнику станции», – говорится в сообщении.

В Московской области на железнодорожных станциях начали наносить специальную разметку для обозначения безопасной дистанции между пассажирами. Полосы желтого или красного цвета наносят на расстоянии 1,5 метра друг от друга в местах, где чаще всего образуются скопления людей – перед кассами и билетными автоматами.