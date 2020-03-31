РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Заработал новый интернет-сервис «Электронный председатель», им могут воспользоваться жители Люберец, владеющие участками в границах территорий ведения садоводства и огородничества, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Введение в эксплуатацию данного интернет-сайта обеспечил Союз дачников Подмосковья с 27 марта.

«На электронном ресурсе дачники и огородники найдут информацию об организации и проведении общих собраний в СНТ в дистанционном режиме. Также сайт удобен для информационного взаимодействия владельцев участков», - говорится в сообщении.