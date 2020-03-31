РИАМО - 31 мар. Похороны писателя Юрия Бондарева, который скончался на 97-м году жизни, пройдут 2 апреля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИАМО во вторник заместитель председателя Союза писателей России Николай Дорошенко.

«Похороны Юрия Васильевича Бондарева состоятся на Троекуровском кладбище», - сказал Дорошенко.

Прощание с писателем пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Начало церемонии в 11 часов.

Автор знаменитых произведений о Великой Отечественной войне «Батальоны просят огня» и «Горячий снег» скончался 29 марта. Ему было 96 лет.