РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. Компания «Россети Московский регион» повысила надежность электроснабжения городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Энергетики компании «Россети Московский регион» осуществили реконструкцию воздушного перехода между воздушными линиями 110 киловольт «Клязьма - Тополь» и «Новые Подлипки - Тополь» с отпайкой на подстанцию 110 киловольт «Подлипки». Работы производились в рамках реализации федерального проекта по комплексной реконструкции железных дорог.



«В ходе модернизации воздушного перехода энергетики заменили прежние опоры ЛЭП на четыре одноцепные анкерные многогранные опоры высотой более 40 метров. Выполнили увеличение габаритов ЛЭП на реконструируемом участке Мытищи - Болшево Ярославского направления МЖД. Результатом модернизации воздушного перехода стало обеспечение безопасности движения на новом участке железной дороги, повышение надежности электроснабжения 64 социально значимых объектов и городского округа Мытищи с населением 200 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Переустройство перехода на объекте энергетики провели в строго установленные сроки, первоочередное внимание при этом уделив надежному электроснабжению социально значимых объектов и бытовых потребителей Мытищ.

«Для исключения рисков отключения электроэнергии было организовано круглосуточное дежурство передвижных электростанций и патрулирование охранных зон ЛЭП мобильными бригадами энергетиков на предмет предотвращения несанкционированного нарушения функционирования воздушных линий. При этом весь комплекс мероприятий был организован таким образом, чтобы одна из двух реконструируемых воздушных линий постоянно оставалась в работе», - отмечается в сообщении.



Электроснабжение железнодорожных объектов в настоящее время взято энергетиками под особый контроль. В ПАО «Россети» создан штаб электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции под руководством генерального директора компании Павла Ливинского. На заседании штаба он обозначил обеспечение надежного электроснабжения потребителей как одну из приоритетных задач.

«В этой ситуации особенно важно уделить внимание социально значимым и ключевым инфраструктурным объектам», - отметил Ливинский.