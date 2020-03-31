РИАМО - 31 мар. Один человек погиб во вторник во время пожара в квартире на улице Столетово в Москве, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России России по столице.

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 15:55.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в одной из квартир на 2 этаже разноуровневого жилого здания происходило загорание личных вещей и мебели на площади шести квадратных метров на кухне», - говорится в сообщении .

Принятыми мерами в 16:19 возгорание было ликвидировано.