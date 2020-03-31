РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Автомобиль Volkswagen Polo въехал в отбойник на Южном обходе Подольска во вторник днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

ДТП произошло около 16:00 в районе съезда с улицы Орджоникидзе на Южный обход в сторону Подольска.

«Авария произошла в 500 метрах от съезда. Водитель автомобиля Volkswagen Polo въехал в отбойник, и от удара, судя по повреждениям, машину покрутило. У машины серьезные повреждения по кругу. Рядом стоял водитель - мужчина в возрасте от 40 до 50 лет. Он не пострадал», - сказал очевидец.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и эвакуатор.