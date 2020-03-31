РИАМО - 31 мар. В Подмосковье еще три человека, заразившиеся коронавирусом, вылечились от заболевания, всего в регионе от коронавируса вылечили 17 пациентов, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Все они были выписаны из стационарных отделений больниц Московской области после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
В Подмосковье от коронавируса вылечились 17 человек.
С начала распространения инфекции в Подмосковье выявили 119 случаев заражения коронавирусом.
В Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей. Можно покидать дома только по экстренной необходимости или по веской причине, например, для покупки продуктов.
В качестве дополнительной меры поддержки во время пандемии жителей Подмосковья временно освободят от платы за капремонт.
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Текстовая трансляция
31 МАРТА
- Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусной инфекцией
- Телефонные номера пациентов с коронавирусом будут передавать властям.
- О нарушении карантина будут предупреждать по СМС. Данная мера будет действовать с 3 апреля.
- Проведение свадебных церемоний в ЗАГС временно запретили. Решение приятно правительством РФ.
- Соблюдение карантина в Москве проконтролируют с помощью мобильных операторов.
- В России ограничили число возвращающихся из‑за рубежа граждан. Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.
- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.
- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.
- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.
- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.
- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»
- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.
- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.
- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.
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