РИАМО - 31 мар. Индекс самоизоляции жителей в Москве подрос за сутки с 3,2 до 3,3 балла, это значит, что горожане стали чуть ответственнее относиться к требованию властей находиться дома в период эпидемии коронавируса, следует из данных «Яндекса».

На основании данных своих сервисов «Яндекс» рассчитывает индекс самоизоляции жителей в разных городах. Текущий уровень городской активности сравнивается с показателями до эпидемии, индекс может колебаться от 0 до 5 баллов. Чем ниже индекс, тем хуже жители соблюдают домашний режим. Кроме этого, ситуация в городах отмечается цветом – от красного (низкий уровень самоизоляции, много людей на улице), до зеленого – (высокий уровень самоизоляции, улицы почти пустынны).

В минувший понедельник, 30 марта, индекс самоизоляции москвичей составлял 3,2 балла, во вторник днем показатель «позеленел» до 3,3 балла. По оценке «Яндекса», сейчас большинство горожан находятся дома.

Хорошие показатели демонстрируют и крупные населенные пункты Подмосковья – микрорайон Железнодорожный Балашихи (4 балла), Лобня, Королев, Электросталь (по 3,8 балла), Долгопрудный, Подольск, Коломна, Раменское (по 3,7 балла). Также в «зеленой зоне» Щелково, Красногорск, Люберцы, Жуковский, Одинцово и другие города.

Чуть хуже ситуация в Котельниках – 2,7 балла, Видном – 2,8 балла и Реутове – 2,9 балла.

На данный момент на территории России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Данная мера призвана остановить распространение патогена.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусной инфекцией

- Телефонные номера пациентов с коронавирусом будут передавать властям.

- О нарушении карантина будут предупреждать по СМС. Данная мера будет действовать с 3 апреля.



- Проведение свадебных церемоний в ЗАГС временно запретили. Решение приятно правительством РФ.

- Соблюдение карантина в Москве проконтролируют с помощью мобильных операторов.

- В России ограничили число возвращающихся из‑за рубежа граждан. Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.



- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.

- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.

- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.