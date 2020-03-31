В прошлом году список необычных жилищ в Подмосковье, таких как дом-слон, дом-сфера, пополнил еще один объект – дом-шар на сваях, уникальный в России. По иронии судьбы форма дома напоминает молекулу коронавируса, хотя для полного сходства на его крыше не хватает антенн в виде «короны». Корреспонденты РИАМО побывали в необычном доме и узнали, почему это идеальное место для самоизоляции.

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Дом для уединения и свиданий

Неудивительно, что дом-шар появился не в обычном СНТ, а на территории творческой усадьбы «Гуслица» в городском округе Орехово-Зуево. Среди леса и других арт-объектов, необычная постройка смотрится очень органично.

Строительство дома-шара – чистый эксперимент, говорит автор проекта и руководитель компании SDOME Валерий Борзиков. Среди проектов в том числе сферический дом в Крыму, построенный в 2013 году.

На создание дома-шара Валерия вдохновили идеи американского архитектора, дизайера и философа Ричарда Бакминстера Фуллера, основоположника геодезической архитектуры. Фуллер прославился своими купольными домами, которые должны были менять привычный уклад жизни человека. Его идеи послужили толчком для появления нового поколения архитекторов ХХ века.

Проект в «Гуслице» изначально не рассматривался для постоянного проживания. «Этот домик идеален для занятий творчеством или как ретритный (для духовных практик – прим. ред.) Здесь идеально засесть одному, писать книгу или музыку», - рассказывает Валерий.

Он также предполагает, что в таком домике можно прекрасно провести романтический уикенд.

«Для постоянного проживания он, наверное, не подойдет, а как гостевой домик – идеально», - отмечает глава SDOME.

Стоимость строительства такого дома – от 2 до 3 миллионов рублей, в зависимости от материалов. Компания готова тиражировать подобные конструкции.

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Не укатится!

Самый популярный вопрос про дом-шар – не укатится ли он от сильного порыва ветра. «Ничего с ним страшного не произойдет – все просчитано!», - успокаивает Валерий.

Дом стоит не на фундаменте, а на пяти металлических сваях. На них установили деревянный каркас из ЛВЛ-бруса с алюминиевыми и металлическими узлами. Затем дом был утеплен и обшит треугольными фанерными панелями внутри и снаружи.

Кстати, дом-шар вполне можно назвать «экодомом», так как при его возведении были использованы экологически чистые материалы. Например, конопляный утеплитель, который по своим техническим характеристикам не уступает современным синтетическим материалам.

Сверху дом укрыт тканью из ПВХ, которая не пропускает ультрафиолет, поэтому летний зной будущим жильцам не страшен, как и мороз.

Как отмечает автор проекта, в домике есть все для комфортного проживания – вода, электричество, отопление, канализация.

Дом-шар подойдет не только для уединения, он рассчитан на пребывание двух-четырех человек, то есть семья или компания здесь сможет разместиться с комфортом.

Общая жилая площадь – около 50 квадратных метров. На первом этаже расположена кухня и санузел, здесь же – встроенная в геометрию дома диванная зона. Лестница наверх – еще одно пространство для творчества и отдыха. На втором этаже разместилась спальня с панорамным геометрическим окном и круглой кроватью.

Пространство вокруг дома в ближайшем будущем планируется благоустроить. Вокруг появятся открытые террасы для отдыха, площадка для барбекю и многое другое.

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Самоизоляция или творческий отпуск

Дом-шар строился в течение прошлого лета и к концу осени уже смог принять первых постояльцев.

Музыкант Александр Васильев первым поселился в доме-шаре надолго, до него его снимали лишь на короткие уикенды и праздники. Александр прожил здесь около месяца и плодотворно работал над альбомом для своего проекта I-AMNESS.

В «Гуслицу» его пригласил друг, показал дом-шар, и музыкант понял, что это отличное место для творческого отпуска. Здесь он организовал небольшую студию звукозаписи для работы над альбомом.

По словам Александра, раньше он бывал в домах-куполах, а зимой жил в настоящей юрте под Рузой. «Круто заниматься творчеством в классных пространствах», - делится музыкант.

По его словам, «вся эта геометрия» позволяет взглянуть на себя под новым углом.

«После квадратных пространств я несколько дней привыкал к этому. Состояние меняется, как будто сами мысли закругляются. Мыслишь более плавно, более творчески», - признался музыкант.

Правда, ассоциации с молекулой у него нет. Дом-шар он называет «космическим кораблем».

Еще одна особенность постройки – когда идешь по дому, он немного раскачивается, как корабль, а когда людей больше, он качается сильнее. «Но, если живешь один, практически этого не чувствуешь», - отмечает Александр.

Лучшим местом в доме Александр считает спальню на втором этаже. Именно здесь музыкант провел большую часть времени, работая над своим проектом и созерцая окрестности сквозь геометрическое окно. «Когда была метель, все вокруг занесло, было очень красиво», - рассказал обитатель дома-шара.

Самоизолироваться в таком доме обойдется в 10 тысяч рублей с человека на уикенд.

Хотя экспериментальный дом еще не прошел проверку полностью – он должен простоять как минимум четыре времени года.

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