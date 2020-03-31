РИАМО - 31 мар. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в приемной правительства Подмосковья в апреле 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, прием граждан органами власти Московской области проводится в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

2 апреля жителей региона примут министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников (с 10:00), а также начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов (с 15:00).

3 апреля пройдет прием у министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой с 10:00.

6 апреля с 10:00 прием граждан будет осуществлять председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

7 апреля с 15:00 граждан примут заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

8 апреля с 10:00 на связь с гражданами выйдет министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

9 апреля прием граждан проведут председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко (с 10:00), а также министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев (с 15:00).

10 апреля граждан примут министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин (с 10:00), а также министр культуры Московской области Елена Харламова (с 15:00).

13 апреля на связь с жителями Подмосковья выйдут председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина (с 10:00) и министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина (с 15:00).

14 апреля встречу с жителями проведут заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов (с 10:00) и министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Вячеслав Духин (с 15:00).

15 апреля прием пройдет у министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой (с 10:00) и у заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева (с 15:00).

16 апреля пройдет прием у министра образования Московской области Ирины Каклюгиной (с 10:00), а также у начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна (с 15:00).

17 апреля в 10:00 с гражданами встретится министр энергетики Московской области Александр Самарин.

20 апреля с 10:00 начнет прием министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

21 апреля с 15:00 прием проведет министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

23 апреля с 10:00 состоится встреча с министром социального развития Московской области Ириной Фаевской, а с 15:00 – с первым заместителем председателя правительства Московской области Ольгой Забраловой.

24 апреля с 10:00 начнется встреча с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским, а с 15:00 – с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым.

27 апреля в 15:00 состоится встреча с начальником Главного управления культурного наследия Московской области Валерией Березовской.

28 апреля с 15:00 начнется встреча с заместителем председателя правительства Московской области Евгением Хромушиным, а с 15:00 – с министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальей Егоровой.

29 апреля состоится три встречи: в 10:00 – с заместителем председателя правительства Московской области Максимом Фоминым и с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком; в 15:00 – с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андреем Разиным.

30 апреля состоится две встречи: в 10:00 – с руководителем Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольгой Фединой, в 15:00 – с заместителем председателя правительства Московской области – министром экологии и природопользования Московской области Дмитрием Куракиным.

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