РИАМО - 31 мар. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом, сообщил, что чувствует себя хорошо и у него есть все условия для дистанционной работы.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо», — написал Проценко в Facebook.

Главврач отметил, что в его кабинете есть все условия, чтобы самоизолироваться и работать дистанционно с помощью телемедицинских консультаций.

Проценко надеется, что в выздоровлении ему поможет выработанный за этот месяц иммунитет.

В столице за прошедшие сутки выявили более 380 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Москве зафиксировали 1613 случаев заражения.

Вспышка коронавируса Covid-2019 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

В России зафиксировано 2337 случаев заражения.

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